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Медведев не исключил увеличения числа субсидируемых авиаперевозок

Политика

«Несколько направлений уже есть»

Медведев не исключил увеличения числа субсидируемых авиаперевозок
Gellinger
Cамолет

Петропавловск-Камчатский, 10 августа 2018, 08:45 — REGNUM  Число направлений межрегиональных пассажирских авиаперевозок по фиксированной стоимости может вырасти в Российской Федерации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

«Несколько направлений уже есть, …направления по фиксированной стоимости введены — это Магадан, Анадырь», — сказал глава российского правительства.

Медведев также выразил надежду, что правительство РФ в ближайшее время сможет увеличить число «субсидируемых направлений».

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