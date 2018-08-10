Китайские мусульмане протестуют против сноса крупной мечети

Пекин, , 08:52 — REGNUM Сотни китайских мусульман вышли на улицы страны в знак протеста против сноса крупной мечети в провинции Нинся, сообщает 10 августа Reuters.

Правозащитники обеспокоены данным фактом и расценивают его как покушение на свободу вероисповедания, которая гарантируется в Китае.

Пекин не был замечен в нападках на религию, однако в последние годы возрос риск исламского радикализма, что заставляет чиновников быть более внимательным к данным вопросам.

Напомним, на территории Китая проживает свыше 10 млн уйгуров, исповедующих ислам. В их среде встречаются также радикальные исламисты, которые периодически устраивают провокации. Тем не менее в провинции Нинся основную массу населения составляют ханьцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Самарская область. Концерн "Аэро-Волга" вошел в состав авиакомпании "Самара".