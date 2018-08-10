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Китайские мусульмане протестуют против сноса крупной мечети

Политика

Правозащитники расценивают данный шаг как наступление на свободу вероисповедания

Китайские мусульмане протестуют против сноса крупной мечети
mucahityildiz
Мечеть

Пекин, 10 августа 2018, 08:52 — REGNUM  Сотни китайских мусульман вышли на улицы страны в знак протеста против сноса крупной мечети в провинции Нинся, сообщает 10 августа Reuters.

Правозащитники обеспокоены данным фактом и расценивают его как покушение на свободу вероисповедания, которая гарантируется в Китае.

Пекин не был замечен в нападках на религию, однако в последние годы возрос риск исламского радикализма, что заставляет чиновников быть более внимательным к данным вопросам.

Напомним, на территории Китая проживает свыше 10 млн уйгуров, исповедующих ислам. В их среде встречаются также радикальные исламисты, которые периодически устраивают провокации. Тем не менее в провинции Нинся основную массу населения составляют ханьцы.

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Ислам
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