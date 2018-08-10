«Денег нет, но вы держитесь»: житель Камчатки ждал Медведева с плакатом

Петропавловск-Камчатский, , 08:38 — REGNUM Житель Камчатки, военный пенсионер Александр Каменюк встречал российского премьера Дмитрия Медведева, прибывшего сегодня с рабочим визитом на полуостров, с плакатом, на котором были написаны слова главы российского правительства «Денег нет, но вы держитесь». Пенсионер хотел привлечь внимание премьера к бедственному положению жителей полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я хотел, чтобы Медведев знал, что, во-первых, на Камчатке не все ему рады, а во-вторых, что денег нет не только у них, в правительстве, но и у нас — обычных людей в регионах. Скоро нам нечем будет платить за бензин и за коммуналку. Посмотрим, как они, чиновники, будут держаться без наших денег», — привело слова мужчины ИА Кам 24.

Пенсионер простоял с плакатом в центре города более 3 часов, но премьера так и не дождался — Дмитрий Медведев поехал на Халактырский пляж, который, как уже сообщалось, к его визиту закрыли для посетителей и оборудовали металлодетекторами.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев сегодня, 10 августа, находится с рабочим визитом на Камчатке, где проводит с губернаторами дальневосточных регионов и правительственных чиновников совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.