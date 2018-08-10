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Медведев о пунктах временного размещения населения: «Нужны»

Политика

В РФ всего восемь федеральных округов

Петропавловск-Камчатский, 10 августа 2018, 08:28 — REGNUM  Количество мобильных пунктов временного размещения населения (ПВР) в Российской Федерации необходимо увеличить. Об этом в пятницу, 10 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время осмотра мобильного пункта в Петропавловске-Камчатском.

Заместитель директора департамента гражданской защиты МЧС РФ Владислав Гадеев, сопровождавший премьер-министра РФ, напомнил, что в настоящее время на территории страны существует четыре таких пункта.

В свою очередь, Медведев заявил, что в РФ всего восемь федеральных округов, и в каждом из них должны быть мобильные пункты временного размещения населения.

«Нам (РФ) точно нужны пункты на каждый федеральный округ», — сказал Медведев.

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