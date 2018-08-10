Путину предложили «изъять» 513 млрд рублей у металлургов и химиков — СМИ

Москва, , 07:59 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов предложил главе государства Владимиру Путину изъять часть свердоходов-2017 у производителей удобрений, металлургов и «Сибура». Об этом говорится в его письме, копия которого имеется в распоряжении РБК. Подлинность этого письма подтвердили источники в компаниях, которые упомянуты в этом письме.

Речь идет о 513,7 млрд рублей, которые планируется потратить на выполнение майских указов.

Белоусов поясняет свою инициативу тем, что металлургическим и химическим компаниям-экспортерам в 2017 году удалось заработать более 1,5 трлн рублей прибыли до вычета процентов, налогов и т. д. Кроме того, отмечает чиновник в письме, компании платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор.

Помощник президента РФ предлагает изъять у компаний сверхдоходы и направить их на реализацию майских указов.

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