Кабул, , 08:05 — REGNUM Официальные лица Афганистана заявили о начале массированной атаки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на провинцию Газни, сообщает 10 августа Associated Press.

Рано утром столица провинции подверглась массированным обстрелам. В настоящее время благодаря помощи правительственных войск город находится под полным контролем властей.

В ходе противостояния девять военнослужащих получили ранения, их незамедлительно госпитализировали. По словам представителей террористов, город частично оккупирован, десятки военнослужащих убиты.

Напомним, движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в 1994 году в среде пуштунов, с тех пор террористы сражаются с правительством за установление власти, основанной на законах шариата.

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