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Флорида требует у Конгресса подтвердить слова об атаке «российских хакеров»

Политика

Властям Флориды ничего не известно о взломе избирательной системы штата, о котором заявил сенатор Билл Нельсон

Флорида требует у Конгресса подтвердить слова об атаке «российских хакеров»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хакеры. Кремль

Вашингтон, 10 августа 2018, 07:46 — REGNUM  Власти американского штата Флорида обратились за разъяснениями к федеральным властям в связи с заявлением сенатора Билла Нельсона о проникновении в избирательные системы штата хакеров из России, передаёт Tampa Bay Times.

По информации издания, госсекретарь Флориды Кен Детцнер, отвечающий за проведение выборов в штате, направил письмо главе специального комитета по разведке Сената США Ричарду Берру. В послании он указал на то, что сенатор Нельсон в своём заявлении не привёл никаких доказательств и подробностей, а также не связывался по данному вопросу с властями штата.

В этой связи Детцнер попросил спецкомитет Сената и другие федеральные власти США представить Флориде любую имеющуюся информацию, которая подтверждала бы слова Нельсона.

Напомним, сенатор-демократ от Флориды Билл Нельсон ранее заявил, что системы регистрации избирателей в нескольких округах штата якобы были взломаны хакерами, связанными с Россией, в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс США.

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