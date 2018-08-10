Пятница, 10 Августа 2018 года
08:34:21 МСК

Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит Бразилию

Политика

Встреча с главой бразильского МИД не будет освещаться в прессе

Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит Бразилию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Бразилиа, 10 августа 2018, 07:47 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Бразилию 13 августа, сообщает агентство Prensa Latina.

Министерство иностранных дел Бразилии коротко сообщило, что встреча Мэттиса с министром иностранных дел Алоизио Нунесом Феррейрой состоится в утренние часы. Переговоры не будут освещены в прессе, за исключением публикации фотоснимков. Prensa Latina предполагает, что темой переговоров станет сотрудничество с США на бразильском космодроме Алкантара.

Это уже второй визит в Бразилию представителя руководства США за последние два месяца. В июне сюда приезжал с визитом вице-президент США Майк Пенс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Латинская Америка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить