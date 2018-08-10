Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит Бразилию

Бразилиа, , 07:47 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Бразилию 13 августа, сообщает агентство Prensa Latina.

Министерство иностранных дел Бразилии коротко сообщило, что встреча Мэттиса с министром иностранных дел Алоизио Нунесом Феррейрой состоится в утренние часы. Переговоры не будут освещены в прессе, за исключением публикации фотоснимков. Prensa Latina предполагает, что темой переговоров станет сотрудничество с США на бразильском космодроме Алкантара.

Это уже второй визит в Бразилию представителя руководства США за последние два месяца. В июне сюда приезжал с визитом вице-президент США Майк Пенс.