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На голливудской аллее славы появилось сразу несколько звезд с именем Трампа

Политика

Инициатива принадлежит неизвестному художнику

На голливудской аллее славы появилось сразу несколько звезд с именем Трампа
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 10 августа 2018, 07:44 — REGNUM  На голливудской аллее славы в Соединенных Штатах появилось сразу несколько звезд с именем президента США Дональда Трампа, сообщает 10 августа Fox News.

По данным СМИ, ответственность за подобную инициативу взял консервативный уличный художник, чье имя не называется.

Напомним, ранее звезду Дональда Трампа, установленную в 2007 году, уничтожили неизвестные вандалы, после чего местные правозащитники попросили чиновников удалить ее окончательно.

Читайте ранее в этом сюжете: В США призывают лишить Трампа звезды на «Аллее славы» в Голливуде

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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