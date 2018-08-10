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На Украине к конфликту антикоррупционеров подключилась СБУ

Политика

В запутанной «игре» стало на одного актора больше

На Украине к конфликту антикоррупционеров подключилась СБУ
Kguirnela
Схватка пауков

Киев, 10 августа 2018, 07:29 — REGNUM  Служба безопасности Украины (СБУ) начнет собственное расследование против главы специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, заявил руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, сообщает 9 августа УНИАН.

Напомним, на Украине продолжается борьба между антикоррупционными структурами. Так, конфликты происходят между тремя структурами: НАБУ, САП и генеральной прокуратурой Украины (ГПУ). Ранее представители этих структур ездили договариваться между собой в Вашингтон, однако после этого конфликты разгорелись снова.

Холодницкого ГПУ обвиняет в дисциплинарных проступках, в частности, прослушивании детективов НАБУ. Было предложено уволить главу САП, однако группа, рассматривавшая дело, решила ограничиться выговором.

Читайте ранее в этом сюжете: Конфликт между антикоррупционерами на Украине закончился ничем

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Конфликт между антикоррупционерами и прокуратурой на Украине
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