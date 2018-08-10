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Миссия ООН самостоятельно провела патрулирование у Голанских высот

Политика

В будущем ООН сможет самостоятельно контролировать посты в демилитаризованной зоне в районе сирийско-израильской границы

Дамаск, 10 августа 2018, 07:29 — REGNUM  Сотрудники миссии Организации Объединённых Наций (ООН) впервые самостоятельно провели патрулирование демилитаризованной зоны у Голанских высот на территории Сирии. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По его словам, проведённая патрульная операция является результатом предварительной совместной деятельности российских военных и представителей ООН. По мнению российского военачальника, в будущем представители ООН смогут самостоятельно контролировать посты в демилитаризованной зоне в районе сирийско-израильской границы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа генерал-лейтенант Сергей Кураленко отметил, что колонна представителей ООН впервые с 2011 года смогла при поддержке российской военной полиции подойти к подножию Голанских высот со стороны Сирии.

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