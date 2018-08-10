Американские СМИ назвали последствия новых антироссийских санкций для США

Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Введение Вашингтоном новых антироссийских санкций в первую очередь ударит по экономике Соединенных Штатов, сообщает The Hill.

Так, новые ограничительные меры «вобьют клин» между Европой и США и дестабилизируют энергетический и финансовый рынки. Кроме того, американские компании будут вынуждены уйти с российского рынка, оставив его для конкурентов из Европы и Китая, считают эксперты издания.

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Помимо этого, экономика Соединенных Штатов понесет больший ущерб, чем российская, поскольку в отношении Москвы санкции действуют уже на протяжении нескольких лет.

Напомним, 8 августа Госдеп США объявил о введении новых антироссийских санкций в связи с «делом Скрипалей», которые начнут действовать с 22 августа. Очередные ограничительные меры могут коснуться государственных банков России, а также некоторых важных отраслей российской экономики.

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