ООН надеется на формирование правительства большинства в Ираке

Багдад, , 07:19 — REGNUM Специальный посланник ООН в Ираке Ян Кубиш выразил надежду на то, что новое правительство страны не будет замечено в «сектантстве», сообщает 10 августа Kurdistan.ru.

Кубиш призвал власти страны прислушаться к недовольству народа и поспешить с формированием нового правительства, в котором будут представлены все политические силы.

Напомним, 12 мая в Ираке прошли парламентские выборы, победу на которых одержали шиитские партии. Данная ситуация вызвала недовольство у оппозиции, которая добилась частичного пересчета голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке задержан высокопоставленный боевик ИГИЛ*