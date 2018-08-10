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ООН надеется на формирование правительства большинства в Ираке

Политика

Оно должно быть сформировано как можно скорее

ООН надеется на формирование правительства большинства в Ираке
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Ирака

Багдад, 10 августа 2018, 07:19 — REGNUM  Специальный посланник ООН в Ираке Ян Кубиш выразил надежду на то, что новое правительство страны не будет замечено в «сектантстве», сообщает 10 августа Kurdistan.ru.

Кубиш призвал власти страны прислушаться к недовольству народа и поспешить с формированием нового правительства, в котором будут представлены все политические силы.

Напомним, 12 мая в Ираке прошли парламентские выборы, победу на которых одержали шиитские партии. Данная ситуация вызвала недовольство у оппозиции, которая добилась частичного пересчета голосов.

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Внутренняя политика Ирака
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