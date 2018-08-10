На юге Китая парализовано паромное сообщение на острове Хайнань

Санья, Китай, , 06:27 — REGNUM Паромное сообщение в проливе Хайнань на юге Китая полностью приостановлено с 22:00 по местному времени 9 августа, сообщает агентство Синьхуа.

По информации морской коллегии города Чжаньцзян провинции Гуандун, ветер в проливе и на островной провинции Хайнань достигнет 50—60 км/ч уже утром 10 августа. Портам и пассажирам рекомендовано приготовиться к экстремальным погодным условиям.

Напомним, что ранее паромное сообщение на юге Китая было остановлено 18 июля в связи с приходом тайфуна «Шаншэнь».

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