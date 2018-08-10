Участница Pussy Riot уехала из России несмотря на запрет

Москва, , 05:23 — REGNUM Участница группы Pussy Riot Мария Алехина выехала из России вопреки официальному запрету, сообщила группа в своем Twitter.

«Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Маша Алехина смогла найти способ сбежать и теперь летит в Эдинбург! Наше пребывание с шоу Riot Days в Эдинбурге на фестивале начнется 10 августа!» — сообщила группа.

Ранее в Москве прошла акция с размещением баннера у здания ФСИН, в которой участвовала Алехина. На плакате было написано «ФСИН = ГУЛАГ».

Как сообщало ИА REGNUM, при попытке Марии Алехиной выехать из России сотрудники погранслужбы отказали ей в выезде из-за действующего запрета. Сама акционистка считает, что запрет действует из-за необходимости ее участия в общественных работах.

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