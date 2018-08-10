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В Белоруссии отпустили журналистов по делу БелТА

Политика

Фанат, виновный в причинении травмы судье, уже опознан и задержан

Минск, 10 августа 2018, 05:03 — REGNUM  Задержанных в Белоруссии за неправомерное использование платной подписки журналистов освободили из-под стражи, сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Сообщается, что главный редактор «ТутБай Медиа» Марина Зотова сотрудничала со следствием и признала, что ее сотрудники использовали реквизиты компании для чтения материалов БелТА по платной подписке. Ввиду признания и сотрудничества со следствием правоохранительными органами было принято решение выпустить из-под стражи журналистов. Расследование по делу продолжается.

Полиция сообщила, что фанат, виновный в причинении травмы судье, уже опознан и задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников СМИ TUT. BY по подозрениям в неправомерном доступе к компьютерной информации БелТА. Следователи провели в СМИ обыски с изъятием документов, носителей информации и задержанием сотрудников, в том числе руководителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии продолжаются задержания журналистов по делу «БелТА»

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Внутренняя политика Белоруссии
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