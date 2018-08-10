Мэр Сан-Франциско хочет наращивать сотрудничество с Китаем во всех сферах

Сан-Франциско, США, , 04:56 — REGNUM Новый генеральный консул КНР в Сан-Франциско Ван Дунхуа и мэр американского города Лондон Брид договорились наращивать сотрудничество города с Китаем, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Встреча Вана с мэром прошла после обеда по местному времени 9 августа, буквально на второй день после прибытия в город на западном побережье США нового генерального консула КНР. Ван высоко оценил эффективность сотрудничества Сан-Франциско с китайской стороной в области экономики, туризма, науки, технологий и культуры.

По словам Брида, Китай является ключевым торговым партерном Сан-Франциско, а город придает особую важность развитию дружбы и сотрудничества с Поднебесной. Мэр также отметил, что он готов поддерживать тесные связи с китайской стороной и совместно работать на укрепление сотрудничества с взаимовыгодным результатом.

Отметим, что несмотря на ведущуюся торговую войну между Китаем и США, американские власти на уровне городов стараются поддерживать партнерские отношения с Китаем в виду существенных материальных выгод такого сотрудничества для муниципалитетов.

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