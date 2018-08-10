Пятница, 10 Августа 2018 года
05:18:02 МСК

«У Абхазии много друзей»: Путина пригласили на юбилей

Политика

Хаджимба: «Направлены приглашения лидерам стран, признавших нас»

Сухум, 10 августа 2018, 04:57 — REGNUM  Приглашение приехать в Абхазию на 10-летие признания ее независимости направлено российскому президенту Владимиру Путину, заявил абхазский президент Рауль Хаджимба в интервью газете «Известия».

"У Абхазии много друзей. Направлены приглашения лидерам стран, признавших нас, — сказал Хаджимба. — В частности, отправлены соответствующие письма президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также ряду представителей политического руководства РФ».

Абхазский президент отметил, что на праздник также пригласили представителей тех субъектов РФ, которые активно помогали стране в период военных действий, оказывали гуманитарную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа госдеп призвал Москву убрать свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии. По мнению Вашингтона, они должны быть отведены на рубежи, занимаемые до августа 2008 года.

Читайте подробнее: Вашингтон призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить