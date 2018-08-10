Семья летчика Ярошенко прибудет в США 20 августа

Москва, , 04:40 — REGNUM Жена и дочь осужденного и отбывающего в США срок российского летчика Константина Ярошенко прилетит в США 20 августа, сообщила супруга летчика в интервью «Известиям».

С покупкой билетов семье помогли друзья. Виктория Ярошенко уточнила, что она вместе с дочерью пробудет в Соединенных Штатах до середины сентября и планирует регулярно навещать своего супруга. Она отметила, что их место проживания в США будет в 100 км от тюрьмы «Данберри», где отбывает срок российский летчик. Посещать Ярошенко разрешат лишь четыре раза в неделю по два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля жена летчика Константина Ярошенко заявляла, что она и ее дочь получили разрешение на въезд в США, однако семья не может собрать денег на авиабилеты.

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