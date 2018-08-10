Китайский плавучий госпиталь «Ковчег мира» покинул Фиджи

Сува, , 04:32 — REGNUM Китайский морской госпиталь «Ковчег мира» покинул столицу Фиджи порт Сува, где пробыл с восьмидневным визитом доброй воли, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

На прощальной церемонии, в которой принял участие посол Китая на Фиджи Цянь Бо, местные жители, проживающие на Фиджи китайцы и представители китайских корпораций, коммандер вооруженных сил Фиджи контр-адмирал Вилиаме Наупото выразил слова прощания и благодарности от имени вооруженных сил, правительства и народа Фиджи.

«Ковчег мира» развернул 12 медицинских бригад в местных центрах здравоохранения и медицинской помощи и в течение четырех дней проводил круглосуточные консультации и лечение на борту судна, оборудованного надлежащей медицинской техникой. За время визита на Фиджи «Ковчег» провел консультации для 6577 человек, осмотры для 3074 человек и 32 хирургические операции.

Следующей остановкой госпиталя будет Тонга, которая станет уже четвертой за время нынешней миссии. Предыдущий визит «Ковчега мира» на Фиджи состоялся в 2014 году.

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