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США тревожат шпионящие китайские студенты

Политика

Ранее в газете Politico появилась информация, согласно которой президент США Дональд Трамп якобы назвал большую часть китайских студентов в США шпионами, приехавшими с целью кражи ценных технологий

Вашингтон, 10 августа 2018, 04:26 — REGNUM  Власти США выражают беспокойство из-за большого числа студентов из Китая, некоторые из которых могут вывезти из США на родину ценные технологии, сообщила пресс-секретарь госдепа Хизер Науэрт.

«Как вы все знаете, в США учится много студентов из Китая, у нашей страны крепкие связи с китайским правительством. Но, конечно, есть некоторая обеспокоенность тем, что некоторые из студентов могут украсть наши технологии, информацию, и отвезти домой», — заявила она.

Ранее в газете Politico появилась информация, согласно которой президент США Дональд Трамп якобы назвал большую часть китайских студентов в США шпионами, приехавшими с целью кражи ценных технологий. Науэрт заявила, что не ознакомлена с этой статьей и не может комментировать данное заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля вышел доклад Центра национальной контрразведки и безопасности США, согласно которому Китай, наряду с Россией и Ираном, являются лидерами в области кибершпионажа. В докладе отмечалось, что Китай заинтересован в получении технологических разработок американских институтов и бизнес-корпораций.

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Спецслужбы и шпионаж
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