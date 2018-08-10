Генсек ООН осудил авиаудар коалиции в Йемене

Нью-Йорк, США, , 04:32 — REGNUM Авиаудар коалиции, в результате которого в городе Саад (Йемен) пострадал автобус с детьми, достоин осуждения, заявил Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН, сообщили в пресс-службе международной организации.

В комментарии по поводу случившегося в Йемене сказано:

«Генеральный секретарь осуждает авиаудар, нанесенный силами коалиции в Сааде, который попал в оживленную рыночную зону и по автобусу, перевозившему детей из летнего лагеря».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося авиаудар по хуситам в Йемене, попала в автобус с детьми, которые ехали с отдыха в летнем лагере. После этого лидер хуситов Мухаммад аль-Хуси призвал Москву, Пекин и Париж созвать заседание Совета безопасности ООН и осудить действия коалиции.

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