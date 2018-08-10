Пятница, 10 Августа 2018 года
05:20:31 МСК

Генсек ООН осудил авиаудар коалиции в Йемене

Политика

Гутерреш осуждает

Нью-Йорк, США, 10 августа 2018, 04:32 — REGNUM  Авиаудар коалиции, в результате которого в городе Саад (Йемен) пострадал автобус с детьми, достоин осуждения, заявил Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН, сообщили в пресс-службе международной организации.

В комментарии по поводу случившегося в Йемене сказано:

«Генеральный секретарь осуждает авиаудар, нанесенный силами коалиции в Сааде, который попал в оживленную рыночную зону и по автобусу, перевозившему детей из летнего лагеря».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося авиаудар по хуситам в Йемене, попала в автобус с детьми, которые ехали с отдыха в летнем лагере. После этого лидер хуситов Мухаммад аль-Хуси призвал Москву, Пекин и Париж созвать заседание Совета безопасности ООН и осудить действия коалиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуситы призвали обсудить в Совбезе ООН авиаудар коалиции по автобусу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить