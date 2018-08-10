Военная контрразведка Армении выявила крупные присвоения в Минобороне

Ереван, , 01:41 — REGNUM По случаям присвоений в крупных размерах в сфере поставок министерства обороны Армении Службой национальной безопасности (СНБ) возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по материалам, подготовленным в главном управлении военной контрразведки СНБ.

«Согласно предварительным данным, около 10 действующих в Армении коммерческих компаний в 2009—2017 годах по заключенным с министерством обороны договорам взяли на себя обязательства поставлять различные товары и вооружения на сумму более 10 млрд драмов ($20,8 млн — ИА REGNUM ). Однако компании, существенно нарушив договорные сроки, без обоснованных причин по сей день не осуществили поставки или осуществили поставки некачественных товаров по цене ниже той, которая предусмотрена договором», — говорится в сообщении.

В нём также уточняется, что для расчета точного размера ущерба, нанесенного государству, будут назначены соответствующие проверки и экспертизы.

Накануне советника премьер-министра Армении Артак Манукян обнародовал данные, согласно которым в системе закупок министерства обороны страны есть нехватка конкуренции и коррупционные риски.

Изучив закупки, произведенные военным ведомством в 2017 году и в первом полугодии 2018 года, Манукян выяснил, что дорогостоящие контракты в основном доставались 10 компаниям. Помимо естественных монополий, таких как «Электрические сети Армении» и «Газпром Армения», в случае которых факт постоянных закупок понятен, еще 10 компаний уже на протяжении многих лет получают более 40% от общего объема закупок министерства.

Согласно данным, многие из этих 10 компаний участвуют только в тендерах на закупку, объявленных министерством обороны, и получается, что военная структура является их «основной мишенью».