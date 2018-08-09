СМИ: Израиль и палестинцы договорились о перемирии

Тель-Авив, , 23:52 — REGNUM Палестинские формирования сектора Газа и представители Израиля при посредничестве Египта договорились о прекращении обстрелов, сообщает 9 августа РИА Новости со ссылкой на члена политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Талаля Абу-Зарифы.

По его словам, перемирие должно вступить в силу в 00:00 10 августа.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этого пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние двое суток наблюдалось обострение взаимных обстрелов Израиля и сектора Газа. ВВС Израиля нанесли удары по 150 палестинским объектам в секторе Газа, откуда палестинцы выпустили по израильской территории около 180 ракет и мин.

В Израиле сообщили о ранении семи человек, медики сектора Газа заявили о гибели троих людей, в числе которых ребенок и женщина.

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