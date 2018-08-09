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МВД Венесуэлы: Круг подозреваемых в покушении на Мадуро вырос до 25 человек

Политика

Покушение на президента Венесуэлы было совершено 4 августа

МВД Венесуэлы: Круг подозреваемых в покушении на Мадуро вырос до 25 человек
Joka Madruga
Николас Мадуро

Каракас, 9 августа 2018, 23:50 — REGNUM  Министерство внутренних дел Венесуэлы продолжает расследование покушения на президента республики Николаса Мадуро. Об этом сегодня, 9 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

По словам главы ведомства, число подозреваемых в причастности к организации покушения на президента Мадуро возросло до 25 человек.

Также Ревероль опубликовал виде-реконструкцию совершенного 4 августа покушения. На ней показаны два беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой, которыми, по данным венесуэльской полиции, управляли две группы людей.

Напомним, что при покушении, которое было совершено 4 августа на параде в Каракасе, сам Мадуро не пострадал.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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