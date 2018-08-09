Армения и Турция: от Севра до Цюриха — 100 лет и 600 километров

Симон Караханян, , 23:32 — REGNUM

Накануне 98-летия Севрского мирного договора, подписанного 10 августа 1920 года между странами Антанты и присоединившимися к ним другими странами с одной стороны, и Османской империей с другой, турецкий историк Рефик Туран поднял вопрос о необходимости отказаться от термина «договор» применительно к этому документу. По его словам, «даже спустя почти 100 лет намерения сверхдержав не изменились», они как и прежде желают разделить страну. Рефик Туран сообщил, что историки Турции будут прилагать все усилия, чтобы в школьных учебниках Севрское соглашение фигурировало в качестве документа, но никак не договора. Иначе, считает историк, это может стать причиной ложного дискурса, сообщает ahaber.com.tr.

Как известно, Севрский договор так и не вступил в силу и позднее был отменен подписанным на Лозаннской конференции новым документом. Отдельные положения Севрского договора были отменены ранее, Московским и Карсским соглашениями и укрепили позиции Турции на восточном направлении. Но спустя почти 100 лет в Турции все еще актуальна тема признания границ странами, образовавшимися после распада Советского союза, в частности с Арменией. Признав одной из первых независимость Армении, Турция предложила ей ратифицировать Карсский договор, чтобы огородить себя от возможных дальнейших претензий Армении на ее территории. Ратификации не произошло. В современной Армении Карсский договор считается позорным и приведшим к потере значительной части территории. А поскольку договор подписывала Социалистическая Армения, а нынешняя не является ее правопреемницей, следовательно, документ этот потерял всякую силу. С другой стороны отдельные политики и историки периодически пытаются найти положения, согласно которым можно будет наделить юридической силой Севрский мирный договор, что является более утопическим, чем непризнание Карсского.

Уходя с поста президента Армении в 2018 году, Серж Саргсян «забрал» с собой два документа, регулирующие установление отношений между Арменией и Турцией. «Забрал» точно так же как и «принес» — нетронутыми и не задействованными. В течение почти 10 лет ни Турция ни Армения не нашли в себе решимости ратифицировать эти документы. А, возможно, не нашли оснований для того, чтобы пойти на этот шаг. Для Турции как экономическая, так и политическая целесообразность этого поступка равна нулю, для Армении — чуть больше. Просто с появлением этих документов у обеих стран в повестке появился еще один вопрос, нерешенность которого вызывает больший международный ажиотаж.

Апрельская смена власти Армении в какой-то мере подогрела тему и с обеих сторон прозвучали привычные фразы о готовности открыть границу с условием, что это будет без условий. Новый глава армянского государства — премьер-министр Никол Пашинян, если вдруг и примет решение возобновить процесс установления дипотношений с Турцией, должен будет внутри страны решить несколько важных вопросов.

В первую очередь, на официальном уровне должна прозвучать позиция государства в отношении Карсского договора.

Если Армения не признает его, то должны быть представлены основания, по которым страна имеет право не принимать положения Договора.

Раз и навсегда следует дать оценку юридической силе Севрского мирного договора, точнее его отсутствию, чтобы избежать неверной трактовки и не вводить в заблуждение особо патриотически настроенных лиц.

Если есть опасения, что открытие армяно-турецкой границы похоронят под собой экономику Армении, то спешить с этим не стоит.

Команда Никола Пашияна в период активной деятельности на оппозиционном поле неоднократно критиковала власти за неумелую внешнюю политику. Неизвестно, каким политиком будет сам Пашинян. Можно, однако, предположить, что, как и обещал, на своей первой пресс-конференции, резких изменений во внешней политике не будет. То есть не стоит ожидать того, что Пашинян вернет протоколы в парламент и тем самым возобновит процесс ратификации. Тем самым увеличивается вероятность того, что армяно-турецкие протоколы, подписанные 10 октября 2009 года в Цюрихе, постигнет участь Севрского мирного договора.