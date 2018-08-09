В Сирии уничтожен беспилотник боевиков, направлявшийся к базе Хмеймим

Хмеймим, Сирия, , 23:06 — REGNUM Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков, летевший к российскому военному объекту, сообщает 9 августа Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был запущен с территории, контролирующейся незаконными вооруженными формированиями. Район запуска беспилотника был расположен в сирийской провинции Латакия.

Воздушный объект был сбит штатными средствами ПВО, российской авиабазе ущерб нанесен не был, она функционирует в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая попытка атаковать российскую авиабазу в Сирии при помощи беспилотников была отмечена 30 июля. Система ПВО базы уничтожила воздушный объект.

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