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В Сирии уничтожен беспилотник боевиков, направлявшийся к базе Хмеймим

Политика

На российской авиабазе никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был

В Сирии уничтожен беспилотник боевиков, направлявшийся к базе Хмеймим
Иллюстрация: Mil.ru
ПВО. Сирия

Хмеймим, Сирия, 9 августа 2018, 23:06 — REGNUM  Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков, летевший к российскому военному объекту, сообщает 9 августа Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был запущен с территории, контролирующейся незаконными вооруженными формированиями. Район запуска беспилотника был расположен в сирийской провинции Латакия.

Воздушный объект был сбит штатными средствами ПВО, российской авиабазе ущерб нанесен не был, она функционирует в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая попытка атаковать российскую авиабазу в Сирии при помощи беспилотников была отмечена 30 июля. Система ПВО базы уничтожила воздушный объект.

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Война в Сирии
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