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В венгерских районах Закарпатья молодежь не знает украинский язык — эксперт

Политика

Член русофобского общества «Просвита» привел свежие статистические данные

В венгерских районах Закарпатья молодежь не знает украинский язык — эксперт
Украинский язык

Киев, 9 августа 2018, 22:10 — REGNUM  Две трети украинских студентов-венгров, живущих в Береговском и Виноградовском районах Закарпатья, не знают и не понимают украинского языка, заявил член правления Общества украинского языка «Просвита» Георгий Филипчук 9 августа во время пресс-конференции в издании «Укринформ».

"41% разговаривают просто очень слабо, не знают, не разговаривают на украинском, 12% полностью не понимают, о чем с ними говорят. Таким образом, мы имеем 63% людей, молодежи, украинских граждан, которые практически не способны общаться в украинском обществе», — подчеркнул эксперт.

Напомним, не так давно на Украине разгорелся скандал из-за назначения в правительстве Венгрии министра, ответственного за развитие Закарпатья. Многие известные деятели Украины призвали правительство страны дополнительно разместить в Закарпатье украинские войска.

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