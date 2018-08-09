Нарусова предлагает заставить судей платить штрафы ЕСПЧ из своего кармана

Санкт-Петербург, , 21:36 — REGNUM Сенатор Совета Федерации Людмила Нарусова предлагает переложить бремя штрафов, которые назначены России Европейским судом по правам человека, на судей. Об этом она заявила в Петербурге 9 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Нарусовой, она уже готова предложить соответствующую законодательную инициативу. По ее мнению, налогоплательщики и, соответственно, госбюджет РФ не должны нести наказание за решения российских судей, которые признаны ЕСПЧ неправомерными.

«Я хочу поставить в качестве законодательной инициативы вопрос, чтобы суммы за неправильные, неправовые судебные решения платила на Российская Федерация в целом, не бюджет государства, а судья. Только тогда судьи будут больше соблюдать Уголовный кодекс и руководствоваться не «телефонным правом», а правом», — сказала Нарусова.

Напомним, ЕСПЧ назначил штраф Российской Федерации в размере 40 тыс. евро в пользу блогера Алексея Навального за уголовное преследование по делу «Ив Роше» и «произвольные и необоснованные» решения суда. 2 августа Навальный сообщил, что правительство РФ выплатило ему компенсацию в размере около 4 млн рублей.

Нарусова также процитировала своего мужа, первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, который в 1998 году сказал, что в «нашей стране правоохранительные органы превращаются в правохоронительные». Нарусова заметила, что сегодня эта фраза кажется ей наиболее актуальной, она призвала прекратить любые попытки уголовного преследования россиян за «лайки» и перепосты в интернете, когда по статьям об экстремизме или оскорблении чувств верующих люди получают реальные сроки.

«По-моему, этот беспредел надо прекращать. Думаю, если судья действительно будет знать, что он все-таки не подчиняется тому, кто ему посоветовал (вынести тот или иной приговор), а подчиняется закону, может быть, ситуация изменится. А может быть, это мои иллюзии», — добавила Нарусова.