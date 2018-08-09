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Заместители глав военных ведомств России и Пакистана встретились в Москве

Политика

Валерий Герасимов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана генералом Зубайром Хаятом

Москва, 9 августа 2018, 21:11 — REGNUM  Заместитель министра обороны России генерал Валерий Герасимов провел в Москве встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана генералом Зубайром Хаятом, сообщает 9 августа департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Высокопоставленные военные обсудили вопросы военно-технического взаимодействия России и Пакистана, а также ситуацию в сфере региональной безопасности.

Кроме того, генерал армии Валерий Герасимов передал Зубайру Хаяту благодарность пакистанским военнослужащим за их участие в Армейских международных играх — 2018, отметив проявленные ими волю к победе и мастерство.

Стороны подтвердили настрой на дальнейший диалог и расширение контактов в военных вопросах.

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