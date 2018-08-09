Reuters: Макрон намерен обсудить с Путиным судьбу Сенцова

Париж, , 20:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон намерен 10 августа позвонить президенту России Владимиру Путину и, в частности, поговорить о судьбе осуждённого за терроризм в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Напомним, что украинский режиссер Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинения в подготовке террористического акта. Суд признал Сенцова виновным в терроризме и приговорил к 20 года тюрьмы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время последней «Прямой линии» заявил, что Сенцов не подлежит обмену на российских граждан, захваченных на Украине, так как он осужден за террористическую деятельность.

14 мая этого года, находясь в колонии, Сенцов объявил голодовку. Вот уже 88 дней он якобы голодает, но при этом известно, что он получает поддерживающую терапию, в частности капельницы, через которые в его организм вводятся все необходимые вещества.

Примечательно, что сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья её брата критически ухудшилось.

«Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — написала она в социальных сетях.

При этом уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное и чувствует он себя нормально.

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