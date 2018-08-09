В Тбилиси фигуранты дела об убийстве подростков вышли на свободу

Тбилиси, , 20:51 — REGNUM Тбилисский районный суд выпустил под залог троих подозреваемых в укрывательстве преступления в рамках дела об убийстве двух школьников на улице Хорава 1 декабря 2017 года, передает 9 августа Первый канал.

Двое подозреваемых заплатили залог в 3 тыс. лари ($1,2 тыс.) и еще один 5 тыс. лари ($2 тыс.). По словам адвоката одного из обвиняемых, суд посчитал, что выход подозреваемых не несет опасности уничтожения улик или давления на свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Тбилисский городской суд признал вину одного из обвиняемых в убийстве Левана Дадунашвили. Второй подозреваемый признан виновным в попытке убийства второго подростка Давида Саралидзе. Убийца второго подростка не был установлен, что вызвало взрыв социального протеста.

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