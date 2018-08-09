На Украине нацистское приветствие станет официальным для военных

Киев, , 20:50 — REGNUM Речевка «Слава Украине! Героям слава!» станет официальным приветствием украинских военнослужащих, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщил 9 августа сайт президента.

«Мы посоветовались с министром обороны на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством, и я принял решение, что начиная с 24 августа эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины», — рассказал Порошенко.

По словам президента Украины, его решение будет законодательно закреплено решением Верховной рады сразу после возобновления её работы.

Напомним, приветствие «Слава Украине! Героям слава!» было официально утверждено вторым великим сбором Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в апреле 1941 года в Кракове. Параллельно с произнесением слов бандеровцам предписывалось выбрасывать руку в нацистском приветствии.

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