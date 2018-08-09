Украинский «политзаключенный» бодр и активен спустя 88 дней «голодовки»

Киев, , 19:48 — REGNUM Фотографии украинского террориста Олега Сенцова опубликовала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людимла Денисова 9 августа на своей станице в социальной сети Facebook.

Спустя 88 дней «голодовки», Сенцов:

«Активный, ходит, смотрит телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени», — сообщила Денисова.

Правозащиница отметила, что состояние заключенного удовлетворительное.

Напомним, активист Автомайдана Олег Сенцов был задержан российскими спецслужбами на территории Крыма весной 2014 года по подозрению в терроризме. Суд установил его причастность к подготовке терактов и приговорил к двадцати годам тюрьмы. На Украине Сенцова считают политическим заключенным.

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