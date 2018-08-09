В Казахстане сменились прокуроры трех регионов

Астана, 9 августа 2018, 19:36 — REGNUM Прокурором Чимкента назначен Максат Кожабаев, Туркестанской области — Нургалым Абдиров и Мангистауской области — Ерлан Абаев, сообщили 9 августа в пресс-службе генеральной прокуратуры Казахстана.
Приказ о назначении после согласования с главой государства подписал генеральный прокурор республики Кайрат Кожамжаров. Главным транспортным прокурором назначен Максат Дуйсенов.
Отметим, до назначения Дуйсенов занимал должность заместителя главного транспортного прокурора, Абдиров был прокурором Южно-Казахстанской области (сейчас Туркестанская область), Абаев — с июля 2018 года исполнял обязанности прокурора Мангистауской области.
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