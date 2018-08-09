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Вице-президент США: к 2020 году мы создадим военное министерство по космосу

Политика

Пока будет учреждена должность помощника министра обороны по космосу, но потом ведомство станет самостоятельным

Вице-президент США: к 2020 году мы создадим военное министерство по космосу
KAMiKAZOW
Звездные войны

Вашингтон, 9 августа 2018, 19:23 — REGNUM  В США к 2020 году будет организовано военное министерство по космосу, заявил 9 августа вице-президент США Майк Пенс.

При этом он пояснил, что пока будет создана должность помощника министра обороны по космосу, который будет подотчетен Пентагону, но в перспективе военное ведомство по космосу станет независимым и его возглавит отдельный министр.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны стать космическим лидером, а космические структуры военного назначения надо выделить в отдельный вид войск.

Как сообщало ИА REGNUM, параллельно этому процессу в американских СМИ активно обсуждается тема военного превосходства России и Китая, якобы достигнутого ими в космосе.

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Американский военный космос
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