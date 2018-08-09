На Украине запустили производство дефицитных боеприпасов для ВСУ

Киев, , 19:17 — REGNUM Сегодня, 9 августа, в Киеве президент Украины Петр Порошенко посетил государственную акционерную холдинговую компанию «Артем» (входит в состав госконцерна «Укроборонпром»). Предприятие запускает серийное производство дефицитных боеприпасов для украинской армии, в частности, снарядов калибра 152 мм.

«Украинская оборонная промышленность выполнила заказ ВСУ и мое задание… Сегодня мы уже готовы поставить изготовление наиболее дефицитных боеприпасов на серийный поток… Я хочу поздравить украинский народ — испытания прошли успешно», — сказал Порошенко.

Президент Украины заявил, что «вопрос восстановления и налаживания производства таких боеприпасов встал после агрессии России против Украины и захвата Луганского патронного завода».

«Кто-то хотел поставить Украину на колени, потому что из-за границы нам боеприпасы не продавали, а луганский завод был захвачен, оборудование вырезано, вывезено в Россию, разворовано, разграблено и сорвано. Вот такое отношение оккупантов», — добавил глава государства.

Порошенко сообщил, что новые производственные мощности были закуплены в Турции на средства, конфискованные у представителей предыдущей власти.

«Полтора миллиарда долларов, которые были украдены у народа Украины предыдущей властью. Я сказал, что эти деньги будут работать на Украину. Была поставлена задача, чтобы часть этих денег была направлена на оборонную промышленность Украины и чтобы на эти деньги было налажено производство боеприпасов… В 2014 году нам его не продавали», — признался Порошенко.

Кроме того, завершение успешных испытаний украинских снарядов калибра 152 мм подтвердила пресс-служба ГП «Укроборонпрома».

В свою очередь советник президента Украины Юрий Бирюков напомнил, что Россия и Болгария не продавали Украине снаряды калибра 152 мм.

«Стволов у нас какое-то количество было, снарядов какое-то количество было. Но производства, увы и ах, ни первого, ни второго. Мне вот пару дней назад рассказали базовую теорию про этот самый «кусок металла». Который должен выдержать колоссальные перегрузки при выстреле, математически точно раскрутиться в канале ствола и, пролетев по траектории два десятка километров, попасть в заданную точку. А, ну и взорваться там, в конце пути. Производство таких снарядов есть в России. Производство таких снарядов есть в Болгарии, но нам они их не продают. Производство таких снарядов теперь есть у нас. Технологии, которых не было. И их не одолжить, не разузнать», — написал Бирюков на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в июле ГП «Укроборонпром» успешно завершил один из этапов испытаний новых 152-мм боеприпасов разработки ГАХК «Артем» для артсистемы «Гиацинт». В ходе стрельб были использованы осколочно-фугасные снаряды. Для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар.

Напомним, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец заявил, что ВСУ испытывает дефицит боеприпасов крупных калибров. По его словам, закупка этих боеприпасов дорого обходится бюджету Украины. Так, один выстрел боеприпаса 152 мм стоит 2,4 тысячи евро.