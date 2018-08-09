«Союз Коломойского и Кремля приведет к победе Тимошенко» — эксперт

Киев, , 19:07 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады, бежавшая в Россию Елена Бондаренко допускает, что в результате партнерства бежавших с Украины бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Медведчука президентские выборы на Украине может выиграть лидер партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом Бондаренко написала на своей странице в Фейсбуке, комментируя новость о том, что сотрудники украинского телеканала 1+1 (принадлежит Коломойскому) выразили протест против появления на шоу «Танцы со звездами» жены Медведчука Оксаны Марченко.

«Ну, а сам факт появления Марченко на Плюсах — это, конечно, заковыристое уравнение. Беня + Витя = Юля?» — написала Бондаренко.

При этом она обвинила сотрудников Телевизионной службы новостей (ТСН) в дискриминации бывшей телеведущей Марченко по принципу родства.

«На «1+1» в новом сезоне появится Оксана Марченко. Да-да, она помимо того, что телеведущая, селебрити, еще и супруга политика Виктора Медведчука. Медианеандертальцы из ТСН рвут и мечут, пишут смешные и унижающие их же текстики о своем протесте против Марченко на «1+1». Мол, как это так — жена Медведчука у нас на канале?! Эти смешные дикие люди вообще не понимают, что подобными воззваниями и протестами они демонстрируют эту самую свою дикость, ибо для современного демократического общества дискриминация человека по принципу родства, дискриминация по принципу личной неприязни — это не только дикость, но еще и наказуемое деяние. Забавно, что никто из них не уволился и не уволится», — считает Бондаренко.

Ранее, 8 августа, корреспондент ТСН Иван Гребенюк опубликовал совместное заявление журналистов ТСН, в котором выражается протест против участия супруги Медведчука в проекте канала 1+1.

При этом журналисты ТСН отказались уволиться, признав, что не могут повлиять на другой проект канала.

«Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала. ТСН как неотъемлемая составляющая «1+1» всегда четко и последовательно стояла на позициях территориальной целостности, независимости и сохранения суверенитета Украины. Для нас — это не чужая война. А патриотизм — не просто слова. Репутация ТСН — это репутация каждого из нас. Как коллектив ТСН, мы не можем повлиять на другой проект канала, но оставляем за собой право публично выражать свою позицию по этой ситуации и хотим заверить, что решение канала «1+1» не скажется на редакционной политике Телевизионной службы новостей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко сообщил, что, согласно исследованиям, украинские зрители якобы хотели увидеть участие Оксаны Марченко в проекте «Танцы со звездами».

Напомним, ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные последнего социсследования. По данным группы, лидером президентской гонки на Украине является глава Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. Экс-министра обороны Анатолия Гриценко готовы поддержать 10,7%, лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 8,9%, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 8,5%, президента Петра Порошенко — 8,3%, шоумена Владимира Зеленского — 8%, певца Святослава Вакарчука — 8%, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича — 5,9%. Отмечается, что каждый пятый респондент не определился с выбором.

Социологический опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» с 20 июля по 3 августа 2018 года. Исследование охватило всё население Украины от 18 лет, репрезентативность была представлена по возрасту, полу, регионами и типом поселения. Было опрошено 2000 респондентов. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.