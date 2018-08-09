МИД РФ требует от Греции разъяснить отказ в выдаче виз священникам РПЦ

Москва, , 19:00 — REGNUM Российские власти просят власти Греции разъяснить ситуацию с отказом в выдаче виз священникам Русской православной церкви. Соответствующее заявление сделала сегодня, 9 августа, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на регулярном брифинге.

По её словам, МИД РФ направил в посольство Греции в Москве соответствующую ноту с требованием разъяснить ситуацию с отказом в выдаче виз священникам Русской православной церкви или опровергнуть эту информацию.

«И мы, соответственно, сейчас ожидаем реакцию греческой стороны», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что МИД РФ на постоянной основе отслеживает ситуацию с выдачей виз российским гражданам. Захарова напомнила, что любая дискриминация в выдаче виз — будь то по национальному, профессиональному, религиозному признаку — совершенно недопустима.

Напомним, ряд священнослужителей РПЦ сообщил, что им отказали в получении греческих виз без объяснения причины. Стоит отметить, что в последнее время между Афинами и Москвой наблюдается некоторое охлаждение, вызванное рядом инцидентов. Так, несколько российских дипломатов были высланы из Греции с обвинением во вмешательстве во внутренние дела этой страны. Кроме того, греческие власти арестовали российского гражданина Александра Винника по запросу США и готовятся экстрадировать его во Францию.