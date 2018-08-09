Сами вы fake news: вице-премьер Италии атаковал СМИ, обвинявшие Россию

Рим, , 18:50 — REGNUM Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что те итальянские СМИ, которые безосновательно обвиняли Россию в использовании «fake news» и «атак троллей», сами же и являются упомянутыми «fake news», передает Affari Italiani в четверг, 9 августа.

«Восемь аккаунтов и тысяча твитов. Ну и зачем тут нужны были русские? По-моему, настоящие fake news — это те, кто всё время говорит о fake news», — сказал Ди Майо.

Вице-премьер «перешел в контратаку», отмечает издание. Его оппоненты намекали, что именно Ди Майо (вместе с Маттео Сальвини) является благополучателем «русского вмешательства».

Ранее Corriere della Sera и ряд других итальянских изданий обвинили Россию в «вероятном» вмешательстве как в предвыборную кампанию мартовских парламентских выборов, так и в поствыборную политическую жизнь Италии.

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Ни одно, ни другое обвинение не получило никаких подтверждений. Напротив, в прокуратуре сообщили, что подавляющее большинство направленных против президента Серджо Маттареллы записей в Twitter были отправлены из Италии.

Также выяснилось, масштабы «вмешательства» РФ (то есть количества твитов на эту тему, написанных в России) в тысячи раз меньше, чем заявлялось обвинителями.