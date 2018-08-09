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Взятку не получал: суд оправдал экс-главу челябинского УФНС

Политика

Также по коррупционному обвинению оправдан депутат гордумы Челябинска

Взятку не получал: суд оправдал экс-главу челябинского УФНС
Чистые руки

Челябинск, 9 августа 2018, 17:52 — REGNUM  В Челябинске суд оправдал бывшего главу областного управления ФНС Александра Путина по обвинению в получении взятки. Также оправдан депутат городской думы Сергей Новожилов, которого следствие обвиняло в даче взятки.

Следователи выявили тот факт, что рабочие Новожилова провели ремонт в квартире Путина. И якобы это стало платой за то, чтобы одна из фирм получила выгодный контнракт.

Примечательно, что Путин и Новожилов не признали своей вины.

Напомним, 9 августа суд приговорил Путина к трём годам общего режима, а Новожилова — к двум годам и восьми месяцам. Их признали виновными, соответственно, в превышении полномочий и в пособничестве этому действию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске осуждены депутат гордумы и бывший глава УФНС

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