Взятку не получал: суд оправдал экс-главу челябинского УФНС

Челябинск, , 17:52 — REGNUM В Челябинске суд оправдал бывшего главу областного управления ФНС Александра Путина по обвинению в получении взятки. Также оправдан депутат городской думы Сергей Новожилов, которого следствие обвиняло в даче взятки.

Следователи выявили тот факт, что рабочие Новожилова провели ремонт в квартире Путина. И якобы это стало платой за то, чтобы одна из фирм получила выгодный контнракт.

Примечательно, что Путин и Новожилов не признали своей вины.

Напомним, 9 августа суд приговорил Путина к трём годам общего режима, а Новожилова — к двум годам и восьми месяцам. Их признали виновными, соответственно, в превышении полномочий и в пособничестве этому действию.

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