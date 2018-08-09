Депутат Госдумы РФ объяснил противоречивую политику Дональда Трампа

Москва, , 18:22 — REGNUM Вашингтон ведёт противоречивую политику, так как ориентируется сразу на несколько направлений, считает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 9 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя тот факт, что параллельно с новостью о введении санкций против России в Америке зазвучали слова об углублении сотрудничества между США и РФ.

«Политика президента США Дональда Трампа сосредоточена на разных направлениях, — пояснил Афонин. — Он идёт к определённой цели. Для одной аудитории он говорит, что надо дружить с Россией, а для другой — что он готов действовать жёстко. Это звенья одной цепи: с одной стороны ударить, с другой погладить».

Кроме того, депутат Госдумы РФ отметил, что некоторые шаги американских политиков походят на действия, более характерные для военного времени.

«Есть инициатива сенаторов и конгрессменов Республиканской и Демократической партий, — обратил внимание Афонин. — Если почитать их предложения, то там речь идёт о санкциях, которые вводятся между воюющими странами. Фактически перекрыть все финансовые отношения. Как будто РФ и США находятся в состоянии войны».

Напомним, что 9 августа американский сенатор Рэнд Пол на своей странице в Twitter написал, что передал письмо президента США Дональда Трампа в администрацию российского лидера Владимира Путина.

Если верить сенатору, то в этом письме речь идёт о важности дальнейшего сотрудничества, совместной борьбе с терроризмом, углублении диалога и возобновлении культурного обмена.

В то же время 8 августа Государственный департамент США распространил заявление, в котором предупредил о введении с 22 августа нового пакета санкций против РФ. Необходимость этих мер главное внешнеполитическое ведомство Америки аргументировало мнимой причастностью РФ к покушению на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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