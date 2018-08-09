Казахстан отправит 200 десантников на антитеррористические учения ШОС

Астана, , 18:15 — REGNUM В военном антитеррористическом учении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия» примут участие более 200 военнослужащих десантно-штурмовых войск Казахстана и около 60 единиц военной техники, сообщили 9 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

Антитеррористические учения ШОС пройдут с 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль Челябинской области. В ходе учений, в которых примут участие более 3 тыс. человек, участники отработают координацию органов управления вооруженных сил государств ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Казахстане состоялась церемония закрытия казахстанской части Армейских международных игр. На территории республики прошли соревнования в трех конкурсах: «Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота» и «Уверенный прием».

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