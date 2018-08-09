МИД РФ: Москва ответит на новые санкции США

Москва, , 17:41 — REGNUM Российские власти займутся проработкой ответных мер на новые антироссийские санкции, которые в очередной раз ввели власти США. Об этом сегодня, 9 августа, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По словам Захаровой, Вашингтон осознанно идёт на дальнейшее обострение российско-американских отношений. Любые требования США для снятия антироссийских санкций для Москвы являются неприемлимыми.

«Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа государственный департамент США объявил о введении новых антироссийских санкций в связи с «делом Скрипалей». Санкции начнут действовать с 22 августа.

Санкции касаются поставок в Россию продукции двойного назначения. Но при этом сделаны исключения для российско-американских проектов, связанных с полетами в космос.

Кроме того, российской авиакомпании «Аэрофлот» могут запретить полеты в США, а американский экспорт в Россию может быть полностью прекращен.