В Астрахани отрицают обыски на месте работы экс-министра ЖКХ

Астрахань, , 17:30 — REGNUM В министерстве строительства и ЖКХ Астраханской области опровергли появившуюся в СМИ информацию об обысках правоохранительных органов. Как сообщил ТАСС, ведомство 9 августа работало в обычном режиме.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщил об обыске, связанном с делом экс-министра Василия Корнильева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 августа появилась информация о том, что бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Василия Корнильева задержали в Москве правоохранительные органы. В отставку он ушел накануне, 8 августа, по собственному желанию.

Предположительно, задержание бывшего министра связано с тем, что его подозревают в причинении многомиллионного ущерба бюджету. По данным ТАСС, по этой же причине Корнильев был отправлен в отставку.

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