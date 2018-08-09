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Назначена дата выборов депутатов Сената Казахстана от Чимкента

Политика

Выборы сенаторов от города пройдут 5 октября

Астана, 9 августа 2018, 17:23 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении выборов депутатов Сената республики от Чимкента, сообщили 9 августа в пресс-службе главы государства.

Выборы сенаторов от нового города республиканского значения пройдут 5 октября 2018 года. Назарбаев поручил главе Чимкента и правительству республики принять меры по организационному и материально-техническому обеспечению выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении Чимкенту статуса города республиканского значения было принято 19 июня. В результате в городе был инициирован ряд административных преобразований. В частности, с 26 июля в городе стали выдавать автомобильные регистрационные знаки с новым номером региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чимкенте стали выдавать автомобильные номера с регионом «17»

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Политическая жизнь Казахстана
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