США перестали следовать своим национальным интересам — Захарова

Москва, , 16:59 — REGNUM Разрушая план действий по ядерной программе Ирана Вашингтон действуют в узко конъюнктурных интересах группы лоббистов в американском истеблишменте. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Слом всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана и возобновление полномасштабного санкционного давление на Иран является абсолютно деструктивным. Идя на такой шаг, США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в узко конъюнктурных интересах — речь идёт не о национальных интересах США, я хотела бы это подчеркнуть. Речь идёт об интересах определённой группы лиц, лоббистов, которые проводят эту политику на данном этапе», — заявила Захарова.

7 августа возобновили своё действие санкции США против Ирана. Соответствующий указ, который предполагает восстановление режима американских санкций против Ирана, будет реализовываться в два этапа. При этом Вашингтон не ограничится восстановлением тех санкций, которые были отменены в результате соглашения по иранской ядерной программе — так, рассматривается, например, вариант ввода дополнительных санкций, направленных на ограничение экспорта иранской нефти.