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Глава Северной Осетии пообещал Путину избавиться от дотационности

Политика

На амбициозные задачи власти региона потратят 11 лет

Глава Северной Осетии пообещал Путину избавиться от дотационности
Иллюстрация: Kremlin.ru
Вячеслав Битаров и Владимир Путин

Москва, 9 августа 2018, 16:52 — REGNUM  Власти Северной Осетии поставили задачу перестать быть дотационным регионом. Стать самодостаточной республикой они планируют к 2030 году. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 9 августа в Москве, заявил глава республики Вячеслав Битаров.

По его словам, ликвидировать зависимость от вливаний из федерального бюджета поможет стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года. Она разработана совместно с Леонтьевским центром Санкт-Петербурга после полутора лет анализа внутренних ресурсов республики и целевых ресурсов.

Как отметил Битаров, задача, которую ставит перед собой правительство РСО-Алании — амбициозная. До 2030 года ликвидировать дотационность республики. И положительная динамика уже есть. Этот показатель уже снижен на 5%, и в 2018 году эта положительная динамика продолжится, заверил глава Северной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM глава Северной Осетии на встрече с президентом РФ 9 августа рассказал об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии республики.

Напомним, Северная Осетия вошла в число десяти субъектов РФ с наименьшим объемом доходов. В бюджете республики на 2018 год запланирован доход в сумме около 24 млрд рублей. Госдолг республики в конце 2017 года превысил 10 млрд рублей. На 1 января 2019 год верхний предел госдолга запланирован на уровне 9 млрд рублей. Средства, получаемые из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные поступления», должны были составить в 2018 году 13 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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