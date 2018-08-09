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Глава следствия не исключил допроса экс-президента Армении Сержа Саргсяна

Политика

По словам главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян также должен быть вызван на допрос

Глава следствия не исключил допроса экс-президента Армении Сержа Саргсяна
Иллюстрация:  president.am
Серж Саргсян

Ереван, 9 августа 2018, 16:43 — REGNUM  По делу «1 марта» может быть допрошен также экс-президент Армении Серж Саргсян. Об этом сообщил глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

«По делу «1 марта» будут допрошены те лица, которые могут иметь информацию», — сказал Хачатрян.

Говоря о причастности к поствыборным событиям 1−2 марта 2008 года бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, Хачатрян сказал, что ему на данный обвинения не предъявлены.

«Есть сведения, что 1 марта, кроме регулярной армии и внутренних войск, были также вооруженные группировки. Следствием проверяются данные сведения», — сказал Хачатрян.

В свою очередь глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян сказал, что есть подозрения, что оружие, которое вчера, 8 августа, было обнаружено на фактически принадлежащей Овику Абрамяну территории, могло быть использовано 1 марта 2008 года.

По словам Ванецяна, Специальная следственная служба должна вызвать или уже вызвала Овика Абрамяна на допрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа глава канцелярии экс-президента Армении Наири Петросян сообщил, что экс-президент Армении Серж Саргсян на днях вернулся в Ереван после зарубежного отпуска и сейчас находится в Нагорном Карабахе.

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Армения: Дело 1 марта
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