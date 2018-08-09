Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США

Москва, , 16:34 — REGNUM США решили ввести новые санкции, не имея никакого веского повода для подобных действий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Даже в отсутствие каких-либо свидетельств на этот счёт американская администрация, в том числе прикрываясь некой союзнической солидарностью, сочла необходимым ввести новые санкции», — заявила Захарова.

Британская сторона до сих пор так и не смогла предоставить никаких доказательств российской причастности к тому, что произошло в Солсбери. Мало того, отказывается от сотрудничества с российской стороной и отказывают в соответствующем расследовании, указала официальный представитель МИД РФ.

В объявленный перечень ограничений, которые должны вступить в силу 22 августа, включены запрет на оказание России любого иностранного содействия, за исключением гуманитарного, продажу товаров военного и двойного назначения, отказ от предоставления госкредитов и другой финансовой помощи.

«В качестве условия для снятия санкций выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования. Нам угрожают дальнейшим наращиванием санкционного давления», — подчеркнула она.

Захарова констатировала, что вместо того, чтобы заняться поиском улучшения связей, как это обсуждалось на саммите в Хельсинки между президентами РФ и США, «администрация США все силы бросила на то, чтобы ещё больше осложнить ситуацию».

Ранее СМИ сообщили о том, что Конгресс США готовит новый пакет антироссийских санкций. Россию предлагается признать одним из спонсоров терроризма, а также запретить российским государственным банкам расчеты в долларах США. Одним из поводом для введения указанного пакета санкций являются обвинения Москвы в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Однако пока документ нигде не опубликован. В США также заявляли, что для снятия ограничений РФ должна предоставить гарантии неприменения химоружия в дальнейшем.